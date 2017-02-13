المقرن ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العامري

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جازان – إبراهيم عريبي

نقل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم اللَّه – وتعازي سمو أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب الرائد عبدالله بن شيبان العامري حمدي ، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بـواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر وكيل الإمارة خلال زيارته لأسرة الشهيد العامري بمحافظة الطوال عن خالص التعازي ، معبرًا عن فخر الجميع بجهود وتضحيات الجنود المخلصين المدافعين عن حدود الوطن الغالي.

فيما عبر شقيق الفقيد رئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري وأبناء وأشقاء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم ، سائلين اللـــَّه تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.