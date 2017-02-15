المكافآت تجهز الاتحاد للشباب

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جدة- عبدالعزيز عركوك

اجتمعت إدارة نادي الاتحاد بقيادة المهندس حاتم باعشن مساء أمس بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والمدير الفني خوسيه سييرا، قبل عقد المران الذي يسبق مواجهة الشباب الدورية يوم السبت ضمن الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين،

وقد حث باعشن اللاعبين بالتركيز في الفترة القادمة، وعدم خسارة أية نقطة، للمنافسة على اللقب، فيما قدمت الإدارة مكافأة الفوز للاعبين، بمناسبة انتصارهم على التعاون في الجولة الماضية، فيما رصدت مبلغا آخر في حالة تجاوز الشباب، والحصول على النقاط الثلاث.

وقد شهدت التدريبات تواجد كل من عضوي الشرف أنمار الحائلي، وأحمد كعكي لمتابعة مران الفريق الأول لكرة القدم . ويأتي هذا الحضور دعما للفريق في مهمته المقبلة.

واجتمع مدرب الفريق لويس سييرا باللاعبين قبل انطلاق المران، تلى ذلك جملة من التدريبات اللياقية قبل أن يخصص المدرب الجزء الأخير من المران للتمارين التكتيكية، والتي اختتم معها المران بمناورة كروية مصغرة أجراها في منتصف الملعب.