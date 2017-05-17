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الرياض – البلاد

افتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس الملتقى الثاني لخدمة تواصل الإلكترونية بعنوان ( دور برامج التواصل المجتمعي في تحسين الصورة الذهنية للمنظمات ، وأثره في رفع مستوى الأداء ) بحضور معالي نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي وعدد من مسؤولي الوزارة. وأكد العيسى في كلمته أن وزارة التعليم متعددة الإدارات والوحدات الإدارية وإدارات التعليم والجامعات وغيرها من المؤسسات وهذا جميعاً ينشد كثير من المواطنين من أولياء أمور وطلاب ومستفيدين بشكل عام العمل في خدمتهم وتحقيق متطلباتهم مهما كانت متعددة في مستوياتها الإدارية ، وبالتالي تطبيق هذه الخدمة على أكمل وجه، ورعاية احتياجاتهم وتقديم المعاملة الحسنة في استقبالهم وفي توجيههم إلى الناحية النظامية وتسهيل تحقيق طلباتهم. من جانبه أبان المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين (تواصل) عبدالعزيز بن منصور العصيمي أن خدمة تواصل حققت في عامنا هذا 100 ألف تذكرة بين طلب ومقترح وشكوى واستفسار تم تلقيها ، وإفادة المستفيد حولها ، و120 ألف اتصال ويزيد تلقاها مركز الاتصال على الرقم الموحد (19996).