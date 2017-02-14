الملحقية الثقافية في واشنطن تستقبل وفداً من كلية الملك فهد الأمنية

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زار وفد من كلية الملك فهد الأمنية برئاسة مدير عام الكلية اللواء سعد الخليوي…

الملحقية الثقافية في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك للالتقاء بطلبة الكلية المبتعثين في أمريكا.

وأوضح الملحق الثقافي في السفارة الدكتور محمد العيسى:

أن الملحقية تحرص من خلال موقعها على رعاية الطلبة المبتعثين كافة في أمريكا، من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

أو الطلبة المبتعثين من الجهات الأخرى، مشيراً إلى أن شراكة الملحقية الثقافية مع كلية الملك فهد الأمنية بدأت منذ مدة طويلة، عبر متابعة طلابها المبتعثين في أمريكا.

وأضاف في بيان صحفي صدر اليوم:

أن الملحقية الثقافية تهدف إلى تعزيز التعاون والروابط المشتركة بينها وبين الجهات الحكومية والخاصة التي تبتعث طلابها إلى أمريكا.

مشيراً إلى أن ما يحظى به برنامج الابتعاث الخارجي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ هو خير مثال على خدمة الوطن والمواطنين.

والحرص على استمرار عجلة التنمية في البلاد.

وأكد العيسى أن برنامج الابتعاث يعد من أهم البرامج التي يفاخر بها الوطن من أبنائه المبتعثين الذين سطّروا أسماءهم في كل محفل دولي وعالمي.

وذلك بما يحققونه من إنجاز علمي، وتطور دراسي غير مسبوق مقارنة بغيرهم من الجنسيات الأخرى في أمريكا.

بدوره، أكد مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد الخليوي:

أن زيارة وفد الكلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ.

لزيارة طلبة الكلية المبتعثين من كلية الملك فهد الأمنية ضمن البرنامج الأكاديمي الفني في أمريكا.

وأوضح اللواء الخليوي أن من أهم أهداف زيارة الوفد إلى أمريكا الاجتماع بالطلبة المبتعثين، والاطمئنان عليهم، وتحصليهم الدراسي.

مشيراً إلى أن عدد مبتعثي كلية الملك فهد الأمنية في أمريكا يصل إلى نحو 300 طالب، وأنه تم تخرج دفعتين من طلبة الكلية المبتعثين في أمريكا.

وبين أن التخصصات التي يدرسها مبتعثي الكلية في أمريكا تتنوع ما بين تخصصات علمية ونظرية، وتتوافق مع متطلبات عملها.

إذ أن التخصصات العلمية مثل الهندسية الميكانيكية، والكهربائية، والحاسبات، وكذلك برمجيات الحاسب، وغيرها من التخصصات العلمية الأخرى.

فيما تأتي التخصصات النظرية الأخرى مثل تخصصات الأمن الوطني، والعدالة الجنائية، والدراسات الاستراتيجية.

وأكد أن بعثات وزارة الداخلية الخارجية مستمرة، مبيناً أن الدفعة الخامسة سيتم ابتعاثها قريباً.

ما يؤكد حرص سمو ولي العهد على استمرار البرنامج وجهود العاملين بالوزارة والكلية الأمنية، لتطوير الوزارة ومنسوبيها.