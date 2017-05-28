العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الملك سلمان يتلقى التهاني

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الملك سلمان يتلقى التهاني
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جدة- واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا أمس من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك. وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، معرباً عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه من تهئنة، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامم وقيامهم. وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا أمس من فخامة الرئيس إدريس ديبي إنتو رئيس جمهورية تشاد ، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً امس الأول من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة معرباً عن تقديره لسموه على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين المسلمين على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

التصنيف: محليات

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