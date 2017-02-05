المملكة الثامنة آسيويا في دخل الفرد

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الرياض ــ البلاد

احتلت المملكة المرتبة الثامنة آسيويا في تصنيف الدخل القومي، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، من بين أغنى 15 دولة في آسيا.

ووفقاً لـ(أنسايد مونكي) فقد جاءت قطر في المرتبة الأولي على المستويين الآسيوي والعربي بإجمالي الناتج المحلي للفرد 143.427 دولار،

وجاءت الكويت في المركز الثاني عربياً والخامس آسيويا، بإجمالي بلغ 71.020 دولار للفرد، ثم الإمارات بإجمالي بلغ 60.142 دولار، للفرد، واحتلت المملكة المركز الرابع عربياً والثامنة آسيويا بإجمالي بلغ 52.183 دولار للفرد.