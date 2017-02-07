المملكة تتسلم ناقلة نفط عملاقة من كوريا

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سول ــ وكالات

من المنتظر أن تتسلم المملكة العربية السعودية اليوم “الثلاثاء”، ناقلة نفط عملاقة من كوريا الجنوبية، تعد الأولى ضمن صفقة أبرمتها المملكة مع “هيونداي سامهو” للصناعات الثقيلة لتوريد 10 ناقلات.

وقالت وكالة “يونهاب” الكوريا الجنوبية للأنباء امس “الاثنين” إنه من المخطط أن تقوم شركة “هيونداي سامهو” بتسليم إحدى ناقلات النفط العملاقة إلى الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، اليوم في كوريا الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن السفارة السعودية في سول أن تسليم الناقلة سيتم في مدينة موكبو جنوبي البلاد. وأشارت إلى أن الناقلة الجديدة، التي أطلق عليها اسم “أمجاد”، هي الأولى ضمن الناقلات العشر التي ستسلمها الشركة الكورية خلال العامين المقبلين للسعودية.

وبموجب عقد موقع بين “هيونداي سامهو” والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في مايو 2015، ستورد الشركة الكورية 10 ناقلات. وأن الناقلة “أمجاد” يبلغ طولها 333 مترا، وعرضها 60 مترا، وارتفاعها 29.4 متر، وتقدر قيمتها ما بين 85 و95 مليون دولار.

من جهتها، قالت الشركة السعودية في دعوتها لحفل استلام الناقلة إن الناقلة الجديدة “أمجاد” ستضاف للأسطول البحري لنقل النفط، وبها يرتفع عدد ناقلات الأسطول إلى 37 ناقلة نفط عملاقة، وبذلك ستصبح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أحد أبرز مالكي ناقلات النفط العملاقة على المستوى العالمي.