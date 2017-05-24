المملكة تحقق المركز الثالث في المسابقة القرآنية بالجمهورية التركية

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حقق المتسابق عمار بن عيد بن هلال الحربي، الطالب في الجامعة الإسلامية، من منسوبي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة الفوز بالمركز الثالث في المسابقة الدولية الخامسة لحفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته ( فرع الحفظ ) في الجمهورية التركية، التي أقيمت في العاصمة التركية أنقرة اليوم .

وقال المتسابق عمار الحربي : ” أحمد الله تعالى على هذا الإنجاز، الذي تحقق بتوفيق الله تعالى ثم ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من عناية واهتمام بكتاب الله الكريم وتشجيع أهله، وتكريم حفظته”، وأعرب الحربي عن شكره وامتنانه لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقات القرآنية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، إزاء ما يقدمه من رعاية ونصح لأهل القرآن الكريم.

كما وجه الحربي شكره وتقديره للأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية ممثلة بفضيلة الأمين العام الدكتور منصور بن محمد السميح، وما بذلوه من متابعة الترشيح والاستعداد، والتنسيق مع الجهات المعنية بالمسابقة، الأمر الذي حقق إضافة إنجاز قرآني مبارك، في سجل الإنجازات لأبناء المملكة العربية السعودية.