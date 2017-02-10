العدد 21934 14 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المملكة تدرس دخول سيارات كهربائية وهجينة

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المملكة تدرس دخول سيارات كهربائية وهجينة
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الرياض ــ البلاد

كشف نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، عبد الله القحطاني إن الهيئة تدرس الآليات الفنية لدخول السيارات الكهربائية والهجينة للمملكة، لتعزيز الاقتصادات الصديقة للبيئة بالمملكة، ومواكبة خطط التحول الوطني 2020.

وقال القحطاني لدى افتتاحه ورشة عن السيارات الكهربائية والهجينة في مقر الهيئة بالرياض، إن الظروف المناخية للمملكة ودول الخليج عامة كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى تأخير الدخول إلى هذا المجال.
وبين أن تجارب بعض الدول الخليجية والعربية في هذا المجال مثل الإمارات والأردن بالإضافة إلى دول عالمية أخرى، مثلت أحد الدوافع لدراسة هذا الموضوع بشكل أعمق، وبحث سبل دعم هذه التقنيات وتعزيز وجودها وتوفير البنية الفنية والتشريعية لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وأكد في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ الهيئة سعد القصبي أنه لا مجال أمامنا سوى المشاركة وبقوة لتفعيل وتعزيز تلك الجهود من خلال بحث الآليات الفنية الخاصة بتلك القضية مع الجهات ذات العلاقة.

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التصنيف: اقتصاد

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