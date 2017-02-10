المملكة تزود آسيا بكامل كميات النفط في مارس

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عواصم ــ وكالات

كشف مصدران مطلعان في قطاع النفط أمس، ان شركة أرامكو السعودية ستزود اثنين من المشترين الاسيويين بكامل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في مارس القادم.

يأتي هذا في وقت زادت فيه مخزونات النفط بالولايات المتحدة 14.2 مليون برميل، أكد رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة أن ارتفاع أسعار النفط قد يعزز إنتاج الخام الصخري، لكن سوق النفط العالمية يمكنها التكيف مع ذلك في ظل استمرار قوة الطلب.

وشدد الوزير القطري على ثقته بأن الأسعار ستستعيد توازنها، موضحا أنه “يعاد إلى السوق وضعه المستقر، تبدأ تلقائيا عملية تحديد الأسعار”.وقال السادة في مقابلة مع رويترز في الدوحة أمس، “السوق تستوعب النفط والغاز الصخري تدريجيا فالطلب قوي، ومع تلك الزيادة المستمرة في الطلب، أعتقد أن كل أنواع النفط المتوافرة ستستوعب” .