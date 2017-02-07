المملكة تستحوذ على 35% من حجم التجارة العالمية للشعير

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جدة ــ البلاد

استحوذت المملكة العربية السعودية على ما نسبته 33 إلى 35 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية للشعير البالغ 25 مليون طن، حيث يتراوح إجمالي استيرادها ما بين 7و 8 ملايين طن سنويا .

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب السعودية المهندس أحمد الفارس، إنه كلما ارتفعت الكمية المستوردة زادت نسبة الاستحواذ في السوق العالمية ، بالتالي فان المملكة تتحكم في تجارة السوق العالمية للشعير، طالما تستحوذ على هذه النسب من حجم التجارة العالمية.

ولفت الفارس، الى أن المناقصة الأولى لعام 2017م ، تتضمن استيراد كمية 1.5 مليون طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة ( مارس- مايو) موزعة على عدد 25 باخرة، بمعدل سعر 190.7 دولار للطن، مشيرا الى ان الكمية سيتم توريدها من أسواق استراليا، أمريكا الجنوبية، الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود.