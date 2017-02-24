العدد 21949 29 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المملكة على موعد مع موجة باردة

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المملكة على موعد مع موجة باردة
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جدة ــ البلاد

توقع الباحث الفلكي سلمان الرمضان أن تشهد مناطق واسعة من المملكة أجواءً شديدة البرودة تتخللها أمطار من متوسطة إلى شديدة، لمدة 13 يوماً، على أن تضرب بعض المناطق المفتوحة موجة غبار شديدة طوال تلك الأيام.

وقال الرمضان إن تلك الأيام يطلق عليها ظاهرة العقرب الثانية دلالة على البرد الذي يدمي ولا يقتل، مضيفا، أن أهم ما يميز الحالة الجوية في تلك الأيام هو الحالة المطرية والتي تبد خفيفة في ساعات المساء ثم تكون متوسطة وقوية في ساعات الصباح والنهار،

متوقعا أن تستمر درجات الحرارة كما هي حالياً بحيث تكون الأجواء باردة صباحا، وتبدأ في الاعتدال لاحقا مع مرور ساعات اليوم.

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التصنيف: الأخيرة

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