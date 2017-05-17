المملكة ودول مجلس التعاون الأسعد عربيا

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جدة ــ وكالات

صنف تقرير دولي عن “السعادة” معد بطلب من منظمة الأمم المتحدة، المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي الـ”5″ في قائمة الدول العربية الأكثر سعادة في العالم لعام 2017. وجاءت المملكة فى المركز الثالث عربيا خلف الامارات وقطر والـ”37″ عالميا، وحلت الكويت في المرتبة الرابعة ثم البحرين

ولم يشمل التصنيف دولة عمان لعدم توفر معطيات عنها في الفترة ما بين سنتي 2014 و 2016، وهي الفترة التي تم فيها جمع البيانات لتقرير هذا العام.

وجاءت سوريا في زيل دول العالم محتلة المرتبة الـ”152″ وفى مقدمة الدول الأكثر تعاسة في العالم.

واحتلت ليبيا المركز الـ 68 متقدمة على دول كثيرة قد يعتقد انها اكثر سعادة مثل تركيا (69) و هونغ كونغ (71) و المجر (75) و إندونيسيا (81) و اليونان (87) والبرتغال (89). ويشير التقرير إلى ان البيانات المعتمدة تتعلق بالمقيمين في كل بلد بغض النظر عن جنسياتهم، حتى في الدول التي يتجاوز عدد الأجانب فيها عدد مواطنيها مثل دولتي الإمارات وقطر التي تتجاوز فيهما نسبة الأجانب 80 في المئة.

أما الأراضي الفلسطينية فقد حسنت موقعها مقارنة بتقرير العام الماضي، حيث صعدت من المرتبة الـ 108 في تقرير 2016 إلى المركز الـ 103 هذا العام.

وجاءت مصر مباشرة بعد الأراضي الفلسطينية في المرتبة 104، متبوعة بالعراق (107) ثم موريتانيا (123) فالسودان (130).

وعلى المستوى العالمي، تصدرت الدول الاسكندنافية الترتيب، وعلى رأسها النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بالدنمارك، ثم أيسلندا في المرتبة الثالثة، لتأتي سويسرا في المرتبة الرابعة قبل فنلندا.أما الدول الأكثر تعاسة فجاءت دول افريقيا فى المقدمة واحتلت كل المراتب التسعة الأخيرة باستثناء المرتبة الـ152 التي عادت لسوريا.

وذيلت الترتيب جمهورية افريقيا الوسطى في المرتبة الـ 155، بعد تانزانيا وبوروندي.