العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المملكة وروسيا تبحثان مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار

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المملكة وروسيا تبحثان مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار
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جدة ــ البلاد

اعلنت وزارة التجارة والصناعة الروسية انها بحثت مع المملكة العربية السعودية أكثر من 25 مشروع مشترك، بتكلفة تصل الى اكثر من 10 مليارات دولار.

ولفتت الوزارة الروسية في بيان عقب اجتماع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء احمد الخطيب، “وفقا لصحيفة “روسيا كونستركشن” الى ان الجانبين ناقشا اكثر من 25 مشروعا مشتركا في قطاعات قطاعات مثل البتروكيماويات وانتاج السلع الاستهلاكية والزراعة والعقارات والبنية التحتية وقطاع النفط والغاز.

واكد الجانبان على أفق التعاون بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية.

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التصنيف: اقتصاد

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