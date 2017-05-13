المملكة وغينيا الاستوائية تؤيدان تمديد خفض الإنتاج النفطي

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جدة – واس

استقبل فخامة الرئيس اوبيانغ انغيما امباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بمقر إقامته بجدة مؤخرا معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ،وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالنيابة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمقر إقامته بجدة.

وقد بحث الجانبان خلال الاستقبال مجالات التعاون حول شؤون الطاقة بين البلدين من خلال العمل على إعادة التوازن لأسواق النفط مع عدد كبير من المنتجين في إطار اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة الأوبك والدول المنتجة خارجها الذي تم توقيعه في 10 ديسمبر الماضي.وأكد البلدان خلال الاجتماع تأييدهما لتمديد الاتفاق لستة أشهر إضافية أو أكثر حتى تعود مستويات مخزون البترول التجاري العالمي إلى مستوياتها التاريخية.

وأعربت المملكة أثناء الاجتماع عن دعمها لطلب غينيا الاستوائية الانضمام إلى عضوية الأوبك لما في ذلك من توسيع لقاعدة العضوية و بالتالي زيادة استقرار أسواق البترول.

حضر اللقاء محافظ المملكة في منظمة الأوبك المهندس أديب بن يوسف الأعمى و المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور عايض بن شايع القحطاني وسفير المملكة لدى جمهورية الجابون وجمهورية غينيا الاستوائية عدنان بن عبد الرحمن المنديل .