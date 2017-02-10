المملكة وفنزويلا تبحثان أوضاع السوق النفطية

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الرياض – واس

بحث معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في مكتبه بالوزارة أمس مع معالي وزير ‏السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز، ومعالي ‏وزير السلطة الشعبية للبترول في فنزويلا نيلسون مارتينيز، أوضاع السوق البترولية العالمية،

وأهمية استقرارها، والالتزام بقرار التخفيض المتفق عليه في العاشر من ديسمبر من العام الماضي، بين الدول المنتجة للبترول من داخل الأوبك ومن خارجها.

جاء ذلك خلال استقباله الوزيرين والوفد المرافق لهما ، مؤكدا على العلاقة المتميزة والعميقة بين المملكة وفنزويلا، والتعاون المستمر بينهما على مدى سنوات طويلة.

سوقيا ارتفعت أسعار النفط قليلاً أمس الخميس، مع قيام المستثمرين بتغطية مراكز مدينة بعدما جاء حجم زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية دون ما كان يخشاه كثيرون في الوقت الذي قفزت فيه العقود الآجلة للبنزين بنسبة 4 % بعد هبوط غير متوقع في مخزوناته.