المنظمة العربية تنفي ابتزاز الجوازات المصرية للسائح الخليجي

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البلاد – خديجة العثمان

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً ما يتعرض له السائح الخليجي من مضايقات و ممارسات إبتزاز بمطار القاهرة من الأجهزة الأمنية ” الجوازات ” .

وأوضح الأمين العام المساعد للمنظمة العربية للسياحة وليد حناوي لـ (البلاد) بأنه تم التواصل من قبل رئيس المنظمة بندر بن فهد آل فهيد مع كل من وزيرى السياحة والطيران بجمهورية مصر العربية اللذان أكدا أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً في حينه تنفي ذلك قطعياً وأن الحكومة المصرية ترحب وتحرص على راحة وأمن واستقرار السائح بشكل عام والخليجي بشكل خاص . واكد ” الحناوي ” أن ترويج مثل هذه الشائعات هو بهدف التأثير على القطاع السياحي المصري وإثارة البلبلة والإساءة للجهود التي تبذلها وتحرص عليها الحكومة المصرية لراحة و أمن السياح .

واضاف الحناوي أن سماح الحكومة المصرية مؤخراً لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي دخول جمهورية مصر الشقيقة عبر منافذ دخولها والحصول على التأشيرة بالمطار دليل على حرص القيادة لاستقطاب وراحة السائح الخليجي.واختتم حديثه قائلا:” المنظمة العربية للسياحة ترجو من مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي عدم تداول مثل هذه الشائعات و توخي الدقة في نشر كل مايمس الوطن العربي وما قد يؤثر على هذه الأوطان في شتى المجالات وخاصة القطاع السياحي معتبرا إياه الركيزة الأساسية لدعم وتنمية وتطوير الاقتصاد العربى” .