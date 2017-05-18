المهيدب: تريليون ريال مستثمرة في القطاع الصناعي

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جدة – البلاد

أكد اللقاء القطاعي للصناعيين, بمحافظة جدة ضرورة استيعاب المصانع الصغيرة والمتوسطة للصناعات الجديدة, ودعم الكفاءات البشرية بالقطاع الصناعي, وإيجاد حلول لزيادة نسبة السعودة, وفرص العمل للشباب السعودي, وإزالة العوائق والصعوبات التي تواجه المستثمرين, في الوقت الذي حقق فيه القطاع العديد من التطورات والإنجازات عقب إنشاء العديد من المدن الصناعية في جميع أنحاء المملكة. وتطرق اللقاء, الذي عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس إلى الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي . وقال عضو مجلس إدارة غرفة جدة عماد بن عبدالقادر المهيدب إن اللقاء القطاعي للصناعيين يتزامن مع وصول عدد اللجان القطاعية بالغرفة إلى 75 لجنة داعياً إلى تشجيع الصناعة السعودية حيث وصل عدد المصانع المنتجة إلى 7 آلاف مصنع بالمملكة, في ظل الدعم الذي يلقاه القطاع من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،حفظه الله, وكذا وصول رأس المال المستثمر في الصناعة الى تريليون ريال سعودي حتى عام 2015م , وارتفع عدد العمالة إلى قرابة المليون عامل في ذات العام.