المواصفات تطلق برنامج لتتبع السلع داخل أسواق المملكة
شارك عبر واتساب
الرياض- البلاد
كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن توجه لإطلاق برامج رقمية تهدف إلى تتبع السلع منذ دخولها عبر المنافذ وحتى وصولها للمستهلك النهائي .وقال نائب محافظ الهيئة المهندس سعود العسكر، إن من بين البرامج التي ستطلقها الهيئة برنامج “مسبار” الذي ستكون مهمته الربط بين رقم السجل التجاري للجهة المسؤولة عن تداول المنتج في السوق، إضافة إلى رقم التصنيف الجمركي “HS CODE” وهو رقم عالمي لتعريف المنتج، يمكن من خلاله معرفة الجهة التي منحت شهادة المطابقة أو تقرير الاختبار، إضافة إلى الباركود الخاص بكل منتج، الذي يمكن المفتش الجمركي أو الجهات الرقابية الأخرى باكتشاف أي خلل ويمكنه من الوصول للمسؤول عن تداول هذا المنتج في السوق، وتحديد المسؤول عن عدم مطابقة السلعة.وأشار العسكر إلى أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج السعودي لسلامة المنتجات “سليم”، الذي يهدف إلى وصول المنتجات في السوق السعودي للمستهلك وهي سليمة “خالية من العيوب” بأعلى مستوى ممكن، مبينا أن سلامة المنتجات تعني أن يكون المنتج سليما من العيوب المسببة للخطر المباشر أو غير المباشر على المستهلك، عوامل سرعة التلف، مسببات الاستهلاك العالي للطاقة أو المياه، تلوث البيئة، ضعف القدرة على تحقيق الغرض منه ومستوى الأداء.
الوسوم:برنامج لتتبع السلع
التصنيف: اقتصاد
التعليقات