المولد: احترام المنافس سيقودنا للنهائي

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جدة – أحمد إلياس

أكد اللاعب سعيد المولد، أن مباراة فريقه اليوم أمام الفيصلي، تحتاج للقوة، واحترام الخصم من بداية المباراة؛ من أجل التأهل، والوصول للنهائي، وقال: نتمنى اليوم أن نحقق الفوز، لينقلنا للدور النهائي، والحفاظ على لقبنا، في أغلى البطولات- كأس خادم الحرمين الشريفين- ونتمنى جميعاً أن نكون في مستوى المباراة. وتابع: مباراة اليوم لا تقبل أنصاف الحلول؛ لأنها مباراة كؤوس، وطموحنا الفوز ولا غيره، إذا أردنا أن نستمر في البطولة،

وتقديمها هدية لجماهيرنا الوفية، ولكل الأهلاويين، وهذا هدفنا. ونتمنى من جماهير الأهلي مساندتنا؛ من أجل تجاوز المباراة، التي بلا شك لن تكون سهلة، وهذه طبيعة مباريات الكؤوس، ولكن سنعمل على تجاوز هذه المباراة، ومواصلة طريقنا في البطولة، واحترامنا للفيصلي سيقودنا للنهائي.