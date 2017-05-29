المولد : سنقدم الفوز والتأهل هدية لجماهيرنا

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جدة – أحمد إلياس

أكد اللاعب سعيد المولد، أن مباراته فريقه اليوم أمام فريق أهلي دبي الإماراتي، ستكون قوية، وأنهم مطالبون بالفوز الليلة، وقال المولد: البطولة الآسيوية قوية، وصعبة، ومشوارها شاق، واليوم سيكون الحصاد للوصول لدور ربع النهائي، ومباراتنا الليلة أمام أهلي دبي مهمة؛

خاصة أننا تعادلنا في مباراة الذهاب، والمواجهة لن تكون سهلة على الفريقين، وسنقدم اليوم كل ما لدينا؛ خاصة أن الفوز سيعطينا دافعا للعودة بقوة للمنافسة في الموسم القادم، إذا خطفنا بطاقة التأهل اليوم.

وتابع: بالتأكيد المنافس اليوم، فريق قوي، ويمتلك لاعبين مميزين، وعلينا اليوم التركيز، ولعب المباراة بالطريقة التي تناسب إمكاناتنا الفنية، وتطبيق ما يطلبه منا المدرب في الملعب،

وأضاف المولد: مطالبين بالفوز في مباراة الليلة، والمهم استغلال الفرص التي ستتاح لنا؛ خاصة أن فريق الأهلي الإماراتي قوي ومنظم -وإن شاء الله- نقدم الفوز والتأهل هدية لجماهيرنا الوفية.