المولد : كنا في حاجة للفوز

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جدة – أحمد الياس

أوضح اللاعب سعيد المولد، أن فوز فريقه، جاء نتيجة الوقفة الجادة من الجميع، وقال: الحمدلله على الفوز، والتأهل لدور الستة عشر من البطولة، وأعتقد أنه انتصار مهم لنا، في هذه المرحلة، وبصراحة كنا نحتاج للفوز والتقدم في بطولة كبيرة، بحجم دوري أبطال آسيا، وأضاف: أشكر كل القائمين على الفريق، وأوجه لهم التهنئة، خاصة الجماهيرالأهلاوية التي حضرت، كما أشكر الرمز الأمير خالد بن عبدالله، والأمير فيصل بن خالد، على وقفتهما معنا، ومع الأجهزة الفنية والإدارية.