المولد : كنا في حاجة للفوز
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جدة – أحمد الياس
جدة – أحمد الياس
أوضح اللاعب سعيد المولد، أن فوز فريقه، جاء نتيجة الوقفة الجادة من الجميع، وقال: الحمدلله على الفوز، والتأهل لدور الستة عشر من البطولة، وأعتقد أنه انتصار مهم لنا، في هذه المرحلة، وبصراحة كنا نحتاج للفوز والتقدم في بطولة كبيرة، بحجم دوري أبطال آسيا، وأضاف: أشكر كل القائمين على الفريق، وأوجه لهم التهنئة، خاصة الجماهيرالأهلاوية التي حضرت، كما أشكر الرمز الأمير خالد بن عبدالله، والأمير فيصل بن خالد، على وقفتهما معنا، ومع الأجهزة الفنية والإدارية.
التصنيف: الرياضة
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