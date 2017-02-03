المولد: مواجهة كؤوس
شارك عبر واتساب
جدة – أحمد إلياس
وصف لاعب الأهلي سعيد المولد مباراة فريقه اليوم أمام الاتحاد، بالحاسمة في مهمة فريقه للحفاظ على لقب الدوري هذا الموسم، وأكد المولد أن مباريات الديربي دائماً لها طابعها الخاص، وقال: أعتقد أن المباراة اليوم أمام فريق كبير وقوي ومنافس تقليدي، كالاتحاد مهمة للغاية، وتدخل في خانة مباريات الكؤوس؛ نظراً لأن المواجهة مصيرية في مشوار الفريقين بالدوري، ونحن سنلعب كل مواجهتنا المتبقية بنفس الطريقة، ولن نفرط في النقاط المتبقية من المسابقة. ونأخذ كل مباراة على حده وبالتأكيد الاتحاد عقبة ومهم جداً تجاوزها من أجل المنافسة على اللقب.
الوسوم:المولد: مواجهة كؤوس
التصنيف: الرياضة
التعليقات