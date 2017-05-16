الميرنجي يتخطى إشبيلية ويقترب من الليجا

شارك عبر واتساب

إعداد- محمود العوضي

تخطى ريال مدريد عقبة ضيفه إشبيلية بفوز ساحق بنتيجة 4-1 ، على ملعب “سانتياجو برنابيو” في الجولة السابعة والثلاثين، وقبل الأخيرة للدوري الإسباني لكرة القدم. وواصل ريال مدريد المنافسة بكل قوة على لقب الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 87 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر ، وللريال مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 69 نقطة في المركز الرابع.

البرتغالي كريستيانو رونالدو كان كلمة السر في فوز ريال مدريد، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 23 و78، بعدما افتتح ناتشو أهداف فريق العاصمة في الدقيقة ،10 واختتم توني كروس بهدف رابع في الدقيقة 84، وأحرز يوفيتيتش هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 49.