الميرنجي يضرب موعدا مع السيدة العجوز في كارديف

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إعداد- محمود العوضي

حجز نادي رِيال مدريد بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم هزيمته في إياب نصف النهائي على يد أتليتيكو مدريد، بهدفيْن لهدف، على أرضية ملعب “فيسنتي كالديرون”، مُستفيدا من فوزه في الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، وضرب الميرنجي موعداً مع يوفنتوس الإيطالي في المقابلة النهائية، التي ستُجرى في الثالث من شهر يونيو القادم، بالعاصمة الويلزية كارديف، في لقاءٍ سيسعى الرِيال من خلاله إلى الحفاظ على لقبه، بينما سيُشكل لنادي السيدة العجوز منفذا للتصالح مع المسابقة الأغلى في أوروبا على مستوى الأندية. ولم ينتظر أصحاب الأرض والجمهور كثيرا ليُعلنوا نواياهم الهجومية وتعطشهم لهز الشباك؛ حيث أحرز ساؤول نيغيز الهدف الأول في الدقيقة 12’، قبل أن يُضاعف رجال المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، إثر ضربة جزاء اصطادها فيرناندو توريس، وانبرى لها غريزمان بنجاح. وفي الوقت الذي كان يلفظ فيه الشوط الأول دقائقه الأخيرة، أفلح رفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف قلَّص آمال الأتليتيكو في “الريمونتادا”، بواسطة إيسكو ألاركون، الذي استفاد من مجهود فردي رائع للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

ولم يحمل الشوط الثاني أي جديد على مستوى النتيجة، لتأتي صافرة النهاية مُعلنة عبور “الميرينجي” إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بعد حيازة اللقب،الموسم الماضي .