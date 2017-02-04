الناتو يعزز حدوده الشرقية بمهمة(العزيمة الأطلسية)

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عواصم- وكالات

وصلت المجموعة الأولى من اللواء المدرع الثالث الأمريكي إلى لاتفيا للمشاركة في مهمة “العزيمة الأطلسية”، حسبما أفاد وكالة “ليتا” اللاتفية.

ونقلت الوكالة عن السفارة الأمريكية في لاتفيا أن “25 جنديا وصلوا في 29 من يناير الماضي، أما الباقون وعددهم 225 فيصلون لاتفيا في الـ5 من فبراير”.

ويتوقع أن يقيم العناصر الأمريكية من القوة الأطلسية في قاعدة “أداجي” وسط البلاد، حيث سيبقون حتى وصول كتيبة الناتو متعددة الجنسيات تحت قيادة كندا.

وانطلقت مهمة “العزيمة الأطلسية” في أبريل/نيسان 2014 بهدف “تعزيز حدود الناتو الشرقية”.

وقررت قمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في العاصمة البولندية وارسو، العام الماضي، نشر كتائب متعددة الجنسيات، خلال العام 2017، في كل من لاتفيا (تحت قيادة كندا) وليتوانيا (تحت قيادة ألمانيا) وإستونيا (تحت قيادة بريطانيا) وبولندا (تحت قيادة الولايات المتحدة).

وأعلن قائد القوات المسلحة اللاتفية ليونيدس كالنينش، أواسط الشهر الماضي، أن الكتيبة ستنشر في أراضي بلاده قبل حلول يوليو المقبل.