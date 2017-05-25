«الناتو» ينضم إلى التحالف ضد تنظيم داعش
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أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس أن الحلف سينضم إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وذلك قبل ساعات من أول قمة يشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال ستولتنبرغ إن القرار الذي يأتي استجابة لطلب من الولايات المتحدة التي تقود التحالف “سيوجه رسالة سياسية قوية حول وحدة الصف في مكافحة الإرهاب”. ولكنه أضاف متحدثا أمام الصحافيين في بروكسل أن “هذا لا يعني أن الحلف الأطلسي سيشارك في عمليات قتالية”.
الوسوم:الناتو
التصنيف: دولية
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