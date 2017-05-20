العدد 21940 20 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الناصر: أرامكو ستوقع صفقات بـ50 مليار دولار مع شركات أمريكية

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الناصر: أرامكو ستوقع صفقات بـ50 مليار دولار مع شركات أمريكية
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قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو اليوم السبت إن الشركة تتوقع توقيع صفقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية في إطار مسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على صادرات النفط.

وكان الناصر يتحدث خلال مؤتمر يحضره العشرات من المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية والسعودية بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، وأوضح أن من المقرر توقيع 16 اتفاقا مع 11 شركة تشمل مذكرات تفاهم لمشاريع مشتركة.

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التصنيف: اقتصاد

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