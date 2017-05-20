الناصر: الاتفاقيات مع الشركات الأمريكية مؤشر على حجم النمو الإستراتيجي والتنويع الجاري في أرامكو السعودية

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عدّ رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر الاتفاقيات التي وقعتها أرامكو السعودية اليوم مع شركات أمريكية كبرى، خطوة ستمهد الطريق أمام الشركة لتعزيز آفاق تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتشجيع نظيراتها الأمريكية على تنفيذ استثمارات داخل المملكة.

وقال الناصر في تصريح بهذه المناسبة :” تؤكد الاتفاقيات التي وقعناها اليوم، على آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية التي تمثّل حلقة الوصل بين رؤية المملكة 2030 وعمق وقوة الاقتصاد الأمريكي”.

وتسلط الاتفاقيات التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار، الضوء على حجم النمو الإستراتيجي والتنويع الجاري في أرامكو السعودية، بما في ذلك تعزيز مكانة الشركة كشركة رائدة في مجال الطاقة والكيماويات في العالم، والتركيز على بناء القدرات المحلية لخبرتها الفنية وقوتها العاملة.

وتشمل الاتفاقيات توقيع مشروع مشترك مع شركة جاكوبس إنجينيرينغ – مشاريع مشتركة جديدة لتقديم خدمات إدارة المشاريع والإنشاءات، ورفع مستوى تنفيذ المشاريع وخلق فرص العمل في جميع أنحاء المملكة والمنطقة.

ويمثل هذا المشروع اتفاقية نهائية مع شركة جاكوبس إنجينيرينغ غروب لتشكيل شركة مشروع مشترك مقرها المملكة العربية السعودية تقدّم خدمات مهنية في إدارة المشاريع والإنشاءات لمشاريع البناء والبنية التحتية في المملكة.

وقد اتفق الطرفان أيضًا على إقامة مشروع مشترك لتقديم هذه الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تخلق هذه الاتفاقية 300 فرصة عمل.