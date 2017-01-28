النخيل يقدم 4 لاعبين لمنتخبي القدم وألعاب القوى

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بيشة- مرعي عسيري

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لألعاب القوى اللاعبين “محمد علي البيشي، وأحمد صالح محدا، ومحمد دحيم المعاوي” من نادي النخيل في بيشة، للانضمام للاعبي المنتخب الوطني لألعاب القوى في المعسكر الإعدادي الداخلي لمنتخبات المملكة لألعاب القوى- “المسافات القصيرة ، الحواجز ، الوثب”- ‏بمدينة جدة، لمدة شهرين من غرة جمادى الأولى المقبل؛ حتى غرة رجب، وذلك استعدادًا للمشاركات الخارجية القادمة.

‏وأوضح المتحدث الرسمي لنادي النخيل قباس الفهد، أن اللاعبين الذين تم اختيارهم قدموا مستويات رائعة على مستوى منطقة عسير، خلال المشاركات الماضية، بإشراف من رئيس النادي المهندس عبد الله آل عبيان، ومشرف ألعاب القوى علي الماضي، وبمتابعة من إداري اللعبة عبدالله المطيران، والمدرب الوطني علي المعاوي، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ اللاعبين بالحضور إلى المعسكر. وأضاف : كذلك ضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب اللاعب يوسف البيشي من نادي النخيل لدرجة الشباب، ضمن قائمة تضم 31 لاعبا في معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية الشهر المقبل.