النصر يحدد احتياجاته من الأجانب

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الرياض- البلاد

حددت إدارة نادي النصر، بعد التشاور مع اللجنة الفنية احتياجاتها من اللاعبين الأجانب للفريق في الموسم المقبل؛ حيث تنوي التعاقد مع ثلاثي أجنبي في مراكز الجناح، وصانع اللعب، والهجوم، مع الإبقاء على المدافع البرازيلي أوفيني. وكانت مصادر قد كشفت أن نادي النصر يستطيع تسجيل محترفين أجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم قرار المنع، بعد أن تقدم باستئناف ضد القرار، إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ لأن تقديم نادي النصر الاستئناف، يعطل تنفيذ قرار المنع، حتى يصدر القرار النهائي لمركز التحكيم الرياضي. وإذا حلت فترة تسجيل اللاعبين المقبلة قبل الفصل في استئناف النصر، فإن النادي يستطيع تسجيل لاعبين جدد؛ سواء أيد مركز التحكيم قرار الاتحاد السعودي بمنع النادي من قيد لاعبين جدد لفترة واحدة، أو نقض القرار.