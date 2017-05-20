النصر يخطط لضم الفولت العالي

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إعداد- محمود العوضي

حددت إدارة الزمالك مبلغ 5 ملايين دولار لإعارة نجم فريقها محمود كهربا لأي نادٍ، أو البقاء في نادي الزمالك الموسم المقبل، خصوصا أن عقده ممتد لـ 4 مواسم قادمة، وبالرغم من أن اللاعب أعلن رغبته في العودة لنادي الاتحاد، لكن العميد يعيش فترة صعبة، ويعاني من أزمة مالية طاحنة. وقد كشفت مصادر داخل نادي الزمالك، أن ناديي النصر السعودي، والجزيرة الإماراتي، قد فتحا خطوط التفاوض مع إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور؛ من أجل التعاقد مع محمود عبدالمنعم “كهربا”، خلال فترة الإنتقالات الصيفية. وطلب الناديان، استعارة اللاعب موسمًا واحدًا؛ حيث طلبا التعرف على التفاصيل الخاصة بالصفقة.