النصر يغلق تدريباته استعدادًا للأهلي

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الرياض- البلاد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصرأمس تدريباً على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود – يرحمه الله . جاءت بدايته باجتماع للمدرب باتريس كارتيرون مع اللاعبين، تلى ذلك جوانب لياقية متنوعة؛ اشتملت على جري حول الملعب وتدريبات خفيفة بالكرة،

طبق بعدها اللاعبون عددا من الجمل الفنية، واختتم التدريب بمناورة كروية، في الوقت الذي خضع حراس المرمى لتدريبات مكثفة؛ من بينها تدريب على التسديد المباشر بقوة متدرجة باستخدام الجهاز الآلي الجديد،

وتواجد شايع شراحيلي وعبدالعزيز الجبرين وراكان الشملان في العيادة الطبية، وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمدرب واللاعبين. هذا وستكون تدريبات الفريق مغلقة اعتبارًا من يوم غد .