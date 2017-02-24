النصر ينجو من كمين النهضة بهدفين ويضرب موعدا مع الهلال

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الرياض ـ البلاد

ضرب النصر موعداً مع الهلال في دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثاني من أبريل بعد أن نجا من كمين النهضة بتحقيقه فوزاً صعباً بهدفين دون رد جاءت في الاشواط الاضافية من لقاء الفريقين ضمن دور الـ 16 من المسابقة والذي احتضنه ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .

وكانت الأشواط الأصلية قد انتهت بالتعادل السلبي مع سيطرة نصراوية افتقدت للخطورة ومع بداية الشوط الاضافي الاول أحرز البديل نايف هزازي هدف النصر الاول برأسية في الدقيقة الثالثة ، ثم عاد هزازي واحرز الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من نقطة الجزاء ، وقد شهد اللقاء طرد لاعب النهضة نايف العلياني اثر دخوله الخشن على لاعب النصر عمر هوساوي في الدقيقة 108 لتنتهي المواجهة بفوز نصراوي بثنائية نظيفة.