النصر يهدد بالتسجيل رغم المنع والدويش يحذر

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الرياض- البلاد

يبدو أن نادي النصر، في طريقه لتسجيل محترفين جدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم قرار الاتحاد السعودي، بحرمان الفريق من التسجيل لفترة واحدة، على خلفية مخالفاته في قضية اللاعب خميس عوض. وكشفت مصادر، أن نادي النصر قد يستطيع تسجيل محترفين أجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم قرار المنع، بعد أن تقدم باستئناف ضد القرار، إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي. وتقدم النصر باستئنافه ضد القرار، في الموعد الذي حدده منطوق القرار، حيث سيكون الخميس المقبل آخر موعد لتقديم الاستئناف.

وقالت المصادر: إن تقديم نادي النصر الاستئناف، يعطل تنفيذ قرار المنع، حتى يصدر القرار النهائي لمركز التحكيم الرياضي. وتابعت “إذا حلت فترة تسجيل اللاعبين المقبلة قبل الفصل في استئناف النصر، فإن النادي يستطيع تسجيل لاعبين جدد؛ سواء أيد مركز التحكيم قرار الاتحاد السعودي بمنع النادي، من قيد لاعبين جدد لفترة واحدة، أو نقض القرار. ويتزامن ذلك مع تسريبات بجهود النصر، لإبرام صفقات، من خلال رئيس النادي، الأمير فيصل بن تركي، بعد أن أصبحت حظوظه قوية في استمراره رئيسا للنادي.

من جانبه، وجه المستشار القانوني محمد الدويش، نصيحة لإدارة النصر، بعدم التورط في تعاقدات جديدة، دون التمكن من قيدها، مؤكدا أن الاستئناف لا يُوقف العقوبة قانونًا، إلا إذا كانت غرامة فقط. وكتب الدويش على صفحته الشخصية على تويتر :”في القانون الرياضي، الاستئناف لا يُوقف العقوبة، إلّا إذا كانت دفع غرامة”.