النصر يواصل استعداداته للخليج

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الرياض- البلاد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمس حصة تدريبية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود – يرحمه الله – بدأت باجتماع للمدرب المؤقت تيوبراجا مع اللاعبين، تلى ذلك تمارين لياقية متنوعة، اشتملت على جري حول الملعب بسرعات مختلفة، وبقياسات زمنية محددة مع تمارين بالحواجز.

قسم بعدها اللاعبين لمجموعتين، ضمت المجموعة الأولى المدافعين ولاعبي المحور، في حين ضمت المجموعة الثانية المهاجمين وصناع اللعب، وطبقت كل مجموعة عددا من الجمل التكتيكية الدفاعية والهجومية،

واختتم التدريب بمناورة قصيرة . هذا وقد بدأ المدافع برونو، والحارس حسين شيعان برنامجهما التأهيلي بالملعب إلى جانب عبدالعزيز الجبرين .

وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي،الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بمدرب الفريق تيو براجا ومعاونيه واللاعبين، بحضور سلمان القريني أمين عام النادي، ومنصور الشلهوب أمين الصندوق، وطلال النجار مدير عام كرة القدم المكلف.