النصر يواصل صدارته لدوري الناشئين

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الرياض- البلاد

واصل فريق النصر صدارته لدوري الناشئين الممتاز لكرة القدم بوصوله للنقطة 31، بفوزه على الفتح 5 – 0 في الرياض ضمن الجولة الـ12 للمسابقة .

وفي بقية المباريات فاز الاتحاد على التعاون 2 – 1 في جدة ليحافظ على مركزه الثاني بـ28 نقطة، مقابل 7 نقاط للفتح احتل بها المركز العاشر، وكسب الأهلي نظيره الاتفاق في جدة بهدف دون مقابل ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، مقابل 16 نقطة للاتفاق محتلاً المركز الثامن، وتغلب الهلال على الرائد 4 – 0 في الرياض ليصل إلى النقطة 24 في المركز الرابع، وتجمد رصيد الرائد عند 8 نقاط في المركز التاسع.

وخسر الشباب من هجر 0 – 3 في الرياض ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السادس، خلف هجر الذي ارتفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس . وجاء القادسية في المركز السابع بـ16 نقطة بفوزه 2 – 1 على عرعر، الذي احتل المركز الحادي عشر بـ4 نقاط .والتعاون في المركز الثاني عشر والأخير بـ3 نقاط .