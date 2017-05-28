النصّ العاميّ الحديث / والكتابة بالمفاتيح (2/2)

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رؤية- سعود الصاعدي

..وحين تتلمّس التجربة الجديدة ملامح صورتها الجديدة ، صورتها هي ، فحينئذٍ يمكن أن نقول : إن هذه التجربة قد بدأت ترسم ملامحها كما ينبغي ، ولذلك يمثّل صوت خالد الردادي مثالا حقيقيّا وصادقا لتجربة جيل جديد يستطيع أن يكتب بعيداً عن إعادة التجربة التي مرّت ، لأنّه يكتب برؤية جديدة فرضها الواقع التكنولوجيّ الجديد ، ليس في الصور الشعريّة وهيكلة النصّ فحسب ،

بل حتّى في شكل الكتابة والإخراج الطباعي للنصّ من خلال صفحة الضوء الذي بات تحت تحكّم الشاعر نفسه ، وليس المحرّر ، وهذا يعني أنّ شكل الكتابة دالٌّ من دوالّ النصّ الشعريّ ، سواء كان في شكل الحروف أو علامات الترقيم أو حتّى في هيكلة النصّ بطريقة أفقيّة / رأسيّة ، وما دام أنّ الشكل من صنع الشاعر نفسه فهذا يعني أنّه جزءٌ من النصّ ،

وهو معادل للرمز الإيحائي من جهة ، وللإلقاء المنبري من جهة ثانية ، والملاحظ على نصوص خالد الردادي أنها لا تغفل جانب الطباعة الضوئيّة وطريقة الإخراج للنصّ ، وهذه – في رأيي – سمة من سمات النصّ الألكترونيّ ، وهي وإن ظهرت في المرحلة السابقة إلاّ أنها تخضع لظروف النشر بخلاف تجربة شعراء النت الذين يتحكّمون في مساحة النشر بطريقتهم الخاصّة .

وثمّة شعراء آخرون يمكن أن يصنّفوا في هذه المدرسة بحسب إضافاتهم الجديدة على النصّ الشعري ، ولا حاجة لذكر الأسماء ، فقط أردت أن أنوّه إلى أنّ التجربة الحديثة ينبغي أن يكتبها شعراء الجيل الألكترونيّ الجديد ، بمقاييسه هو ، ووفق ظروف زمنه وأحداثه ، لأنّ النصّ الشعريّ ابن ثقافته وعصره ، والمدارس الشعريّة لا تتشكّل إلاّ انعكاساً لأزمنتها وتصوّراتها الجديدة المنقلبة على ما قبلها ، فحين كان السابقون في مناخ معركة الحداثة والأصالة نشأ الشعراء طبقاً لهذا المناخ ،

فجاءت القصائد استجابة لتلك المرحلة ، ومن هنا قرأنا كيمياء الغيّ التي تشبه إلى حدّ بعيد القصيدة الفصحى في تقنيتها الحداثيّة ، ومناخ الشعر اليوم ليس هو مناخه بالأمس ، وعلى هذا فالتجربة الحديثة هي التي تتداخل مع الشأن الثقافيّ العام وتكتب المشهد كما فعلت التجربة الأولى ، وأظنّ أنّ تجربة بدر بن عبد المحسن لم تعد صالحة لمثل هذا الزمن ،

فهي سحابة أمطرت وأعشبت ثمّ انقشعت كغيرها ، وهكذا بقيّة التجارب الشعريّة مهما علا شأنها ، ومهما تعاطفنا معها ، وأجدني هنا منحازاً بقوّة لوعي محمّد النفيعي يرحمه الله وعبد المجيد الزهراني اللذين أدركا لعبة الزمن وعرفا أنّ التجربة الشعريّة المتجدّدة هي التي تكتب الزمن ، و تعالج جراح الزمن ، و تتعاطى هموم الزمن ،

وتجربة الشعر العاميّ في الثمانينيات نجحت لأنها كتبت زمنها بصدق ، وحينما نحاول بعثها من جديد فإننا بذلك ندفن زمننا معها دون أن نحييها ولو حاولنا ذلك مرارا ، فلنكتب زمننا كما نحسّه ، نكتب ثقافته / همومه / رؤيته / واقعه ، وحينها سننجح في خلق نصّ جديد متصالح مع المرحلة التي يعيشها غير مقطوع النسب ، أو غير منتسب لغير أبيه ، هكذا ينبغي أن نفهم تحديث الشعر وتطويره وتجديده ، أمّا السابقون فلا يعنينا تجديدهم ، لأنه صار قديما ، والقديم – في أبسط تعريفاته – : هو ما دهسته أقدام الأيام فاحتجت عند إعادته إلى نفض الغبار عنه ،

ولن يعود كما كان مهما بلغت نفختك إياه ! ، ولن تعيد العظام البالية سوى نفخة إسرافيل عليه السلام بأمرٍ من ربّه ، فلنعش زمننا ، ولنكتب أنفسنا ، ولنترك الشعر يتشكّل بإرادته وفق ظروف المرحلة التي نعيشها ، وبعد حينٍ من الدهر سنكون ذكرى جميلة لجيل جديد قد يكتب القصيدة بما لا نعلم ممّا هو في رحم الغيب ، لعلّه يكون جيلا أحسن حالا منّا زمنا وظروفا فيكتب قصيدته وفق شروط نهضتنا العلميّة واختراعاتها الجديدة ! من يدري ؟!!..

فقد تلد العرجاء ساقي نعامةٍ

وقد تنجب العجماء طفلا محنّكا !