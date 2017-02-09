النظر في مديونيات المستفيدين من (حساب المواطن)

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جدة ــ البلاد

أعلن المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماجد العصيمي، عن تخصيص لجنة للنظر في قروض المستفيدين من حساب المواطن.

وقال إن اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات “الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل” ستنظر في حالات المواطنين المقترضين من المصارف أو الشركات التمويلية.

وأكد العصيمي، أنه على المواطنين المسجلين في الحساب الإفصاح عن دخلهم الشهري، علاوة على المبالغ المالية المدخرة، لافتا إلى أن تعديل الدخل الشهري وجميع البيانات الأخرى متاحة على مدار السنة.

ونفى العصيمي ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول اتجاه حساب المواطن لإصدار عقوبات مباشرة تجاه المخطئين في إدخال بياناتهم، لافتا إلى أن العقوبات ستصدر مباشرة تجاه مزوري الوثائق وغيرها للتحايل على أنظمة حساب المواطن.