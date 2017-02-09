العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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النظر في مديونيات المستفيدين من (حساب المواطن)

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النظر في مديونيات المستفيدين من (حساب المواطن)
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جدة ــ البلاد

أعلن المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماجد العصيمي، عن تخصيص لجنة للنظر في قروض المستفيدين من حساب المواطن.

وقال إن اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات “الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل” ستنظر في حالات المواطنين المقترضين من المصارف أو الشركات التمويلية.
وأكد العصيمي، أنه على المواطنين المسجلين في الحساب الإفصاح عن دخلهم الشهري، علاوة على المبالغ المالية المدخرة، لافتا إلى أن تعديل الدخل الشهري وجميع البيانات الأخرى متاحة على مدار السنة.
ونفى العصيمي ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول اتجاه حساب المواطن لإصدار عقوبات مباشرة تجاه المخطئين في إدخال بياناتهم، لافتا إلى أن العقوبات ستصدر مباشرة تجاه مزوري الوثائق وغيرها للتحايل على أنظمة حساب المواطن.

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التصنيف: محليات

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