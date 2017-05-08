النعيمي مرشحا لرئاسة القادسية

شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

يعتزم الدكتور محمد النعيمي ترشيح نفسه لمنصب رئيس نادي القادسية الرياضي، خلال فترة الترشيحات القادمة خلال شهر رمضان المبارك 1438هـ، وذلك لما يتمتع به من خبرة واسعة، وحضور رياضي من خلال برنامج محدد، يخدم أبناء الخبر بشكل خاص، وأبناء المملكة بشكل عام في مجال الرياضة،

ووعد النعيمي بعمل برنامج متكامل يصب في مصلحة النادي بشكل خاص، والرياضة بشكل عام. الجدير بالذكر أن النعيمي عمل في دورتين سابقتين؛ كعضو مجلس إدارة في نادي القادسية، كما تقلد العديد من المناصب الرياضية، وعمل في عدة لجان رياضية.