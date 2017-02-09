النفط الخام يتراجع بأكثر من 1 في المئة

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نيويورك ــ وكالات

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة امس “الاربعاء” بفعل تنامي مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وسط مؤشرات على انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وانخفض سعر التسوية لخام برنت بواقع 67 سنتا ما نسبته 1.2 في المئة ليصل عند 55.05 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي منخفضا بـ 84 سنتا ما نسبته 1.6 في المئة عند 52.17 دولار.

وتراجعت عقود البنزين الأمريكية إلى 1.4875 دولار بعد أن انخفضت في وقت سابق من الجلسة عن متوسط 200 يوم وهو مؤشر ينبئ بمزيد من الخسائر.