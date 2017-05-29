النفط يتراجع بسبب زيادة عدد منصات الحفر في أمريكا

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن قوضت الزيادة المستمرة في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة الأمريكية حملة يقودها أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للحد من المعروض من النفط.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت خمسة سنتات عن آخر إغلاق لها إلى 52.10 دولار للبرميل في الساعة (01:50) بتوقيت جرينتش .

وظلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط أقل من 50 دولارا للبرميل هابطة ثمانية سنتات إلى 49.72 دولار.

وكانت دول منظمة أوبك وبعض الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك قد اتفقت في الأسبوع الماضي على تمديد تعهد بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2018. وعلى الرغم من التخفيضات المتواصلة لم ترتفع أسعار النفط كثيرا عن 50 دولاراً للبرميل.

وسيعتمد كثير من نجاح أوبك على الإنتاج في الولايات المتحدة التي لا تشارك في التخفيضات وحيث ارتفع الإنتاج عشرة في المئة منذ منتصف 2016 لأكثر من 9.3 مليون برميل يومياً.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة: “إن شركات التنقيب زادت من عدد منصات الحفر للأسبوع 19 على التوالي إلى 722 منصة، وهو أعلى عدد منذ ابريل 2015”.

وأشار محللون إلى أن السبيل لوقف التخمة المستمرة في المعروض هو خفض المخزون العالمي الضخم من الوقود.