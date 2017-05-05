النفط يتراجع بعد انخفاض محدود في المخزونات

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سنغافورة ـــ رويترز

انخفضت اسعار النفط الخام امس “الخميس” للجلسة الثالثة في اربع جلسات واقتربت من ادنى مستوياتها منذ نهاية مارس بعدما اظهرت بيانات انخفاض اقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بوتيرة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي فيما زادت مخزونات البنزين مع استمرار ضعف الطلب وهو ما أدى لاستمرار المخاوف بشأن المعروض العالمي.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكي 930 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل وهو ما يقل كثيرا عن تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضها 2.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام على مدار الاسابيع الاربعة الماضية لكنها لا تزال عند 527.8 مليون برميل وهو ما يزيد ثلاثة بالمئة عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي.

و انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا أو 0.5% إلى 50.55 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.5% إلى 47.56 دولار للبرميل.

وانخفض الخام الأمريكي لأدنى مستوى منذ 27 مارس إلى 47.30 دولار للبرميل في الجلسة السابقة فيما تراجع برنت الثلاثاء إلى أقل مستوى منذ نهاية مارس عند 50.14 دولار للبرميل.

وتتوقع السوق أن تمدد أوبك والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام الحال.