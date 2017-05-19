النفط يتراجع مع استمرار تخمة المعروض

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سنغافورة ــ رويترز

تراجعت أسعار النفط امس “الخميس” متأثرة باستمرار تخمة المعروض رغم الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لموازنة السوق عن طريق خفض الإنتاج.وهبط خام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 52.10 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 48.99 دولار للبرميل.

وفقد النفط مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة عندما ارتفعت الأسعار وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية وانخفاض طفيف في إنتاج الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات الخام تراجعت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 12 مايو أيار إلى 520.8 مليون برميل.

غير أن الانخفاض كان أقل من المتوقع وقال العديد من المتعاملين إنه ما زالت توجد كميات من النفط المخزون تفوق قدرة السوق على استيعابها.

وتظل الإمدادات وفيرة حيث شُحنت كميات ضخمة من النفط الخام من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين إلى مناطق الاستهلاك الكبير في شمال آسيا مما يقوض جهود أوبك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتعهدت أوبك وغيرها من المنتجين المستقلين مثل روسيا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 وهو اتفاق من المرجح أن يتقرر تمديده حتى نهاية مارس آذار 2018.