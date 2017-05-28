النفط يتعافى وتوقعات بتراجع المخزون

شارك عبر واتساب

نيويورك -رويترز

تعافت أسعار النفط لتصعد أكثر من واحد بالمئة لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض يقارب ثلاثة بالمئة عقب قرار قادته أوبك بتمديد تخفيضات الإنتاج لم يلب تطلعات بعض المستثمرين.

وكان التداول محدودا بعد موجة البيع الكثيفة التي شهدتها الخميس وقبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 69 سنتا أو 1.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 52.15 دولار للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوياته في الجلسة عند 50.71 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 90 سنتا أو 1.8 بالمئة ليبلغ عند التسوية 49.80 دولار للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 48.18 دولار للبرميل.

إلى ذلك توقع وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي، ان يتقلص المخزون العالمي من النفط الخام بما لا يقل عن 200 مليون برميل بعد الاتفاق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر.