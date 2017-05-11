النفط يرتفع مع تخفيضات أرامكو والمخزون الأمريكي

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طوكيو – رويترز

ارتفعت عقود النفط الآجلة امس الأربعاء ، مدفوعة في ذلك بما تردد عن خطوة سعودية بتخفيض إمدادات الخام لآسيا في الوقت الذي تسعى فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتبديد أثر زيادة الإنتاج الأمريكي التي تهدد بإحباط جهودها للتخلص من تخمة المعروض عالميا. كما تلقى النفط دعما من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي إذ تقلصت المخزونات 5.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 1.8 مليون برميل بحسب معهد البترول الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 48.92 دولار للبرميل ، بعد أن سجلت هبوطا نسبته 1.2 بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 46.11 دولار للبرميل.

وكان مصدر قال لرويترز إن شركة أرامكو ستخفض إمدادات الخام لزبائن في آسيا بنحو سبعة ملايين برميل في يونيو حزيران ضمن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج وفي إطار تقليص صادراتها بهدف تغطية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء في فصل الصيف.