النفط يرتفع مع خفض إمدادات أرامكو لآسيا

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طوكيو ــ رويترز

ارتفعت عقود النفط الآجلة امس “الأربعاء” بعدما ذكرت رويترز ان المملكة ستخفض امدادات الخام لآسيا في الوقت الذي تسعى فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتبديد اثر زيادة الإنتاج الأمريكي التي تهدد باحباط جهودها للتخلص من تخمة المعروض عالميا.

كما تلقى النفط دعما من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي إذ تقلصت المخزونات 5.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 1.8 مليون برميل بحسب معهد البترول الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا، ما يعادل 0.4% إلى 48.92 دولار، بعد ان سجلت هبوطا نسبته 1.2% الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا ، ما يعادل 0.5% إلى 46.11 دولار للبرميل.

وكان مصدر قال لرويترز إن شركة ارامكو السعودية ستخفض إمدادات الخام لزبائن في آسيا بنحو سبعة ملايين برميل في يونيو ضمن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج وفي إطار تقليص صادراتها بهدف تغطية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء في فصل الصيف.