النفط يهبط مع زيادة الخام الأمريكي

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سنغافورة ــ رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس “الثلاثاء”، بعد أن قوضت زيادة أنشطة الحفر في الولايات المتحدة مساعي أوبك ومنتجين آخرين لخفض الإنتاج سعيا لدعم السوق. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 55.13 دولار للبرميل، منخفضا عشرة سنتات عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة.

وفقد برنت نحو 5.6 في المئة من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوى في يناير . وجرى تداول عقود خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عند 52.45 دولار للبرميل، بانخفاض 28 سنتا عن سعر التسوية السابقة.

والخام منخفض نحو 2.8 في المئة منذ بلوغه مستوى ذروة في يناير كانون الثاني.في الشأن ذاته رفع المحللون توقعاتهم بشأن سعر النفط للمرة الأولي منذ خمسة أشهر، على الرغم من استمرارهم في رؤية عدد كبير من المخاطر لهذا السوق.

وكشف مسح أجرته صحيفة (وول ستريت جورنال) على 15 من البنوك الاستثمارية، أن المحللين يتوقعون أن يصل مستوى متوسط سعر خام برنت، الذي يعتبر المؤشر الدولي لأسعار النفط، إلى 56 دولارًا للبرميل خلال العام الحالي.