ارتفاع النفط بعد تقرير يظهر تراجعًا في المخزونات الأمريكية

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ارتفعت العقود الآجلة للنفط نحو واحد بالمئة اليوم، بعد بيانات أظهرت تراجعًا مفاجئًا في مخزونات الخام الأمريكيَّة، مع انخفاض الواردات؛ ممَّا يدعم وجهة النظر بأنَّ تخمة المعروض العالمي تنتهي.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل نيسان 41 سنتًا

بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 54 دولارًا للبرميل، وزاد خام برنت 40 سنتًا أو 0.7 بالمئة

ليسجل 56.24 دولار، لكن كلا الخامين القياسيين مازالا يتحرَّكان داخل نطاقات ضيقة.

وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت أول من أمس، تراجع مخزونات الخام 884 ألف برميل

في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير إلى 512.7 مليون، بينما توقع المحللون زيادتها 3.5 مليون برميل.

وعزز ذلك التفاؤل الذي بدأ في وقت سابق هذا الأسبوع عندما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

إنَّ هناك مستوى عاليًا من الالتزام بالاتفاق المبرم مع منتجين آخرين، من بينهم روسيا لكبح الإنتاج.

لكن توني نونان مدير مخاطر النفط لدى ميتسوبيشي كورب في طوكيو

قال: إنَّ اختراق الأسعار لنطاقات تداولها يتطلَّب أنْ ترى السوق مؤشرات على تراجع مخزونات أوبك.

وأضاف: “إنَّها معركة بين مدى سرعة أوبك في خفض الإنتاج دون أن يستطيع النفط الصخري اللحاق بها”.