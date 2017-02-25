النقد الدولي يوافق على تبني المصرفية الإسلامية

شارك عبر واتساب

جدة ــ وكالات

وافق صندوق النقد الدولي على مجموعة من المقترحات بشأن الصيرفة الإسلامية ودعا لصياغة مجموعة أشمل من السياسات تضمن الاستقرار المالي في البلدان التي تمارس فيها الصيرفة الإسلامية وتدعم تطور هذه الصناعة بشكل سليم.

ودعا الصندوق خبراءه والهيئات الدولية الأخرى إلى بذل مزيد من الجهد وتوثيق التعاون فيما بينهم من أجل تحسين اعتماد المعايير المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ومعالجة الثغرات التنظيمية المتبقية.

يأتي ذلك في ظل تولي الأجهزة التنظيمية وصناع السياسات اهتماما متزايدا للصيرفة الإسلامية، ذلك النشاط الذي يشغل ركنا صغيرا ولكنه سريع النمو في العالم المالي.

وانتشرت صناعة الصيرفة الإسلامية حتى تجاوزت أصولها 1.5 تريليون دولار في العام الماضي بعد أن كانت قيمتها 100 مليار دولار في أواخر التسعينات وهي موجودة حاليا في 60 بلدا، معظمها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وإن كانت تشهد زيادة مستمرة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا.

ورغم أنها تمثل أقل من 2% من الأصول المصرفية العالمية، فإن حصتها أكبر من ذلك بكثير في عدة بلدان كما أصبحت ذات أهمية نظامية.